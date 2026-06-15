2026 Dünya Kupası'nda İran'ın yarın Yeni Zelanda ile oynayacağı ilk maç öncesinde, ABD'deki en büyük İran diasporasının yaşadığı Los Angeles'ta dikkat çekici bir ayrışma yaşanıyor.

İKİYE BÖLÜNDÜLER

Bir kesim milli takımı desteklemek isterken, İran rejimine muhalif gruplar stadyum çevresinde protesto hazırlıkları yapıyor.

MİLLİ TAKIM SESSİZ

İran Milli Takımı ise siyasi tartışmaların dışında kalmaya çalışıyor. Teknik direktör Amir Ghalenoei ve kaptan Mehdi Taremi, takımın "tüm İranlılar için oynadığını" vurgulayarak birlik mesajı verdi.

Yetkililer, Los Angeles'taki maçlarda olası protestolar nedeniyle güvenlik önlemlerini artırırken, İran'ın Dünya Kupası yolculuğu savaş, vize sorunları ve diaspora içindeki siyasi gerilimlerin gölgesinde başladı.