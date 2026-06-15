Maçları beğenmeyen UEFA'ya karşı birleştiler: Jet yalanlama geldi

2026 Dünya Kupası'na katılan 13 ülkenin futbol federasyonu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in genişletilmiş 48 takımlı turnuvayla ilgili yaptığı öne sürülen açıklamalara ortak bildiriyle tepki gösterdi. Federasyonlar, Ceferin'in bazı Dünya Kupası maçlarını "ilgi çekici olmayan karşılaşmalar" olarak nitelendirdiği iddiasını "hayal kırıklığı yaratıcı" bulduklarını açıkladı.

13 ÜLKEDEN TEPKİ

Ortak açıklamaya imza atan federasyonlar arasında Cabo Verde, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Curacao, Haiti, Ürdün, Özbekistan, Cezayir, Mısır, Gana, Fildişi Sahili, Fas, Senegal, Güney Afrika ve Tunus yer aldı.

ORTAK BİLDİRİ

Federasyonlar yayımladıkları bildiride, "Ülkelerimiz için önemsiz Dünya Kupası maçı diye bir şey yoktur" ifadelerini kullanarak, turnuvaya katılmanın yıllar süren emeğin ve milyonlarca insanın hayalinin sonucu olduğunu vurguladı. Açıklamada, futbolun gücünün kapsayıcılığından geldiği belirtilerek, Dünya Kupası'nın yalnızca büyük futbol ülkelerine ait olmadığı mesajı verildi.

CEFERIN'E AİT DEĞİL

Tartışmaların büyümesinin ardından UEFA cephesi ise söz konusu ifadelerin Ceferin'e ait olmadığını savundu. UEFA kaynakları, başkanın son dönemde böyle bir röportaj vermediğini ve kendisine atfedilen sözlerin görüşlerini yansıtmadığını öne sürdü.

2026 Dünya Kupası, FIFA'nın kararıyla ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenleniyor. Yeni formatla birlikte turnuvadaki takım sayısı 32'den 48'e çıkarılmıştı.