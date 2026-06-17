Dünya Kupası deyince elbette Mbappe: Horozların horozu!

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"Horozlar" olarak bilinen Fransa Milli Takımı Dünya Kupası'na galibiyetle başladı.

Fransızlar, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Senegal'i 3-1 mağlup etti.

Golsüz biten ilk yarının ardından ikinci yarıya Mbappe damgasını vurdu.

66. dakikada Olise'nin ara pasında topla buluşan Fransız yıldız, topu filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Fransa, 82. dakikada farkı ikiye çıkardı. Rabiot'un savunma arkasına pasında topla buluşan Barcola, dibine girerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı, kaleci Mendy'nin üstünden filelerle buluşturdu.

Senegal, maçın uzatma bölümünde farkı bire indirdi. Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasına giren Mbaye, 90+5'te sağ ayağıyla uzak köşeye vurdu ve Maignan'ın çıkaramadığı top ağlara gitti: 2-1.

Mbaye'nin golünden sonraki santranın ardından Mbappe, 90+6'da ceza sahası dışından sert bir şutla ağları havalandırdı: 3-1.

Fransa, maçtan 3-1 galip ayrıldı.

FRANSA - SENEGAL: 3-1

Stat: New York New Jersey

Hakemler: Alireza Faghani, George Lakrindis, Andrew Lindsay (Avustralya)

Fransa: Maignan, Upamecano, Kounde, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele (Dk. 80 Barcola), Mbappe, Olise, Doue (Dk. 87 Cherki)

Senegal: Mendy, Koulibaly, Diatta, Niakhate, Diouf, Idrissa Gueye (Dk. 88 Ciss), Camara (Dk. 76 Diarra), Pape Gueye (Dk. 83 Iliman Ndiaye), Mane, Jackson (Dk. 83 Dieng), Sarr (Dk. 75 Mbaye)

Goller: Dk. 66 ve Dk. 90+7 Mbappe, Dk. 82 Barcola (Fransa), Dk. 90+5 Mbaye (Senegal) (AA)