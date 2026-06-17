Haaland buldozer gibi: Norveç ezdi geçti

2026 Dünya Kupası'nda I Grubu'nde Norveç, ilk maçta karşı karşıya geldiği Irak'ı adeta ezip geçti.

Maça Norveç'in ünlü golcüsü Haaland damga vurdu.

Haaland, maçın 29. dakikasında takımını öne geçirdi.

Irak, 39. dakikada Hussein'in golüyle eşitliği sağladı. Ancak bu sevinç sadece 4 dakika sürdü. Sahneye tekrar çıkan Haaland, durumu 2-1 yaptı.

Norveç, 76'da Ostigard'la farkı açtı. 90+6'da Hussein bu kez de kendi kalesine atınca Norveç sahadan 4-1 galip ayrıldı.

IRAK - NORVEÇ: 1-4

Stat: Boston

Hakemler: Pierre Atcho, Amos Abeigne Ndong, Bebito Ditsoga (Gabon)

Irak: Hachim, Ali (Dk. 73 Saadoun), Tahseen, Hashim, Doski, Bayesh (Dk. 79 Muhanad Ali), Al-Ammari, Jasim (Dk. 73 Qasem), Ismael (Dk. 59 Iqbal), Al-Hamadi (Dk. 59 Farji), Hussein

Norveç: Nyland, Ajer, Wolfe (Dk. 73 Ostigard), Heggem, Ryerson, Berge, Odegaard (Dk. 81 Berg), Aursnes (Dk. 73 Thorstvedt), Sörloth (Dk. 73 Bobb), Haaland, Nusa (Dk. 73 Schjelderup)

Goller: Dk. 29 ve Dk. 43 Haaland, Dk. 76 Ostigard, Dk. 90+6 Hussein (kendi kalesine) (Norveç), Dk. 39 Hussein (Irak)

Sarı kart: Dk. 86 Tahseen (Irak) (AA)