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Haaland buldozer gibi: Norveç ezdi geçti

2026 Dünya Kupası'nda Norveç Irak'ı adeta ezip geçerken, Haaland şov yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Haaland buldozer gibi: Norveç ezdi geçti

2026 Dünya Kupası'nda I Grubu'nde Norveç, ilk maçta karşı karşıya geldiği Irak'ı adeta ezip geçti.
Maça Norveç'in ünlü golcüsü Haaland damga vurdu.

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Haaland, maçın 29. dakikasında takımını öne geçirdi.
Irak, 39. dakikada Hussein'in golüyle eşitliği sağladı. Ancak bu sevinç sadece 4 dakika sürdü. Sahneye tekrar çıkan Haaland, durumu 2-1 yaptı.
Norveç, 76'da Ostigard'la farkı açtı. 90+6'da Hussein bu kez de kendi kalesine atınca Norveç sahadan 4-1 galip ayrıldı.

IRAK - NORVEÇ: 1-4

Stat: Boston
Hakemler: Pierre Atcho, Amos Abeigne Ndong, Bebito Ditsoga (Gabon)
Irak: Hachim, Ali (Dk. 73 Saadoun), Tahseen, Hashim, Doski, Bayesh (Dk. 79 Muhanad Ali), Al-Ammari, Jasim (Dk. 73 Qasem), Ismael (Dk. 59 Iqbal), Al-Hamadi (Dk. 59 Farji), Hussein
Norveç: Nyland, Ajer, Wolfe (Dk. 73 Ostigard), Heggem, Ryerson, Berge, Odegaard (Dk. 81 Berg), Aursnes (Dk. 73 Thorstvedt), Sörloth (Dk. 73 Bobb), Haaland, Nusa (Dk. 73 Schjelderup)
Goller: Dk. 29 ve Dk. 43 Haaland, Dk. 76 Ostigard, Dk. 90+6 Hussein (kendi kalesine) (Norveç), Dk. 39 Hussein (Irak)
Sarı kart: Dk. 86 Tahseen (Irak) (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Norveç Irak Dünya Kupası
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