Dünya bunu konuşuyor: Messi neden ağladı

Arjantin'in Cezayir karşısında 3-0 kazandığı mücadelede ilk golü atan Messi, sevinç sırasında duygularına hakim olamadı. Kameralara yansıyan görüntüler kısa sürede dünya gündemine oturdu.

Birçok kişi gözyaşlarının Dünya Kupası rekorlarıyla ilgili olduğunu düşündü. Çünkü Messi o gece hem Dünya Kupası tarihindeki ilk hat-trickini yaptı hem de Alman efsane Miroslav Klose'nin gol rekorunu egale etti.

Ancak Arjantinli yıldız maç sonunda The Sun'a açıklamasıyla farklı bir kapı araladı.

"İlk golden sonra ağladım, evet. Ama futbolla ilgili değildi. Zor günler geçirdim. Takım arkadaşlarım hep yanımdaydı."

MESSI AÇIKLAMA YAPMADI

Messi, kendisini etkileyen olayın ne olduğunu açıklamadı. Bu nedenle gözyaşlarının ardındaki gerçek neden şimdilik bilinmiyor. Ancak dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri, kariyerinin en tarihi gecelerinden birinde rekorlardan değil, yaşadığı kişisel sıkıntıların yükünden ağladığını söylemiş oldu