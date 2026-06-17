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39'luk Messi Dünya Kupası'na göz kamaştırıcı bir başlangıç yaptı

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Dünya Kupası'na göz kamaştırıcı bir başlangıç yaptı. 39 yaşındaki oyununun coştuğu maçta Arjantin Cezayir'e fark attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
39'luk Messi Dünya Kupası'na göz kamaştırıcı bir başlangıç yaptı

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'na göz kamaştırıcı bir başlangıç yaptı.
39 yaşındaki oyuncunun kaptanlığını yaptığı Arjantin, J Grubu'ndaki ilk maçında Cezayir'i farklı yendi.

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80 dakika oyunda kalan Messi, 17, 60 ve 76. dakikalarda attığı gollerle takımının maçı 3-0 kazanmasını sağladı.

DÜNYA KUPASI'NDA 16. GOLÜ

Cezayir karşısında sahaya çıkarak 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu olan Messi, Kansas'ta oynanan karşılaşmada attığı gollerle Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu sıralamasında birinci sıradaki Alman oyuncu Miroslav Klose'yi yakaladı.
Kansas'a 13 golle gelen Messi, Arjantin'in Cezayir karşısındaki 3 golünü de atarak Dünya Kupası kariyerinde kaydettiği gol sayısını 16'ya yükseltti.
Klose'yle birlikte Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumuna yükselen Messi 1 gol daha atması halinde bu alanda ilk sırayı ele geçirecek.
Dünya Kupası tarihinde en fazla sahaya çıkan oyuncu unvanını Cezayir maçıyla birlikte 27'ye yükselten 16 gollü Messi'yi en golcü oyuncu yarışında Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe takip ediyor. Mbappe'nin 14 golü bulunuyor.
Bu oyuncuların ardından Dünya Kupası'ndaki en golcü futbolcular listesinde 8'er golleri bulunan Cristiano Ronaldo, Harry Kane ve Neymar yer alıyor.

ARJANTİN - CEZAYİR: 3-0

Stat: Kansas
Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kopsik (Polonya)
Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel (Dk. 46 Molina), Lisandro Martinez, Romero (Dk. 80 Otamendi), Medina, De Paul, Mac Allister, Fernandez, Messi (Dk. 80 Nico Paz), Almada (Dk. 55 Nico Gonzalez), Lautaro Martinez (Dk. 55 Julian Alvarez)
Cezayir: Zidane, Mandi, Ait-Nouri, Belghali, Bensebaini, Chaibi, Boudaoui (Dk. 64 Aouar), Bentaleb (Dk. 82 Boulbina), Maza (Dk. 82 Zerrouki), Gouiri (Dk. 64 Amoura), Hadj Moussa (Dk. 64 Mahrez)
Goller: Dk. 17, Dk. 60 ve Dk. 76 Messi (Arjantin)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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