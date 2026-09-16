"Düğünde var cenazede yok" sözlerine ateş püskürdü: İt ürür kervan yürür!



Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonu olmasından sonra Filenin Efeleri'nin aldığı yenilgilere yapılan eleştirilere sert tepki gösterdi.

Üstündağ, kendisi için "Düğünde var, cenazede yok" denilmesine de ateş püskürdü.

Üstündağ, Ahmet Göksu Turnuvası açılış töreninde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bazı kendini bilmez hadsizler diyor ki; "Düğünde var ama cenazede yok." Ben cenazemi de iyi bilirim, düğünümü de iyi bilirim. Ben topluma her yerde, her an, herkesin huzurunda olan bir yapım vardır.

Bu tür dengesizler prim yapma uğruna böyle bir hadsizlikler falan da... Tavsiyem naçizane, yapmazlarsa voleybolun güzelliklerine gölge düşürmesinler diyorum. Sadece şahsi, kendileri reyting yapma uğruna bunları yapmasınlar.

"EVLATLARIMA KIZLARIMA EFELERİME HAKARET EDİYORSUNUZ"

Çünkü Allah çarpar. Bugün Türk voleybolunun geldiği yer... Daha ne yapsın? Dünya şampiyonluğu mu? Evet. Avrupa şampiyonluğu? Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın huzuruna çıktı bu takım bir hafta önce, camianın başkanı olarak, ekip olarak. 7 tane kürsüde yer almış bir takımla gittik oraya. Bu da tarihinde olmamış, görülmemiş bir şeydir.

Yani şimdi ne istiyorsunuz kardeşim? Kimden ne istiyorsunuz? Evlatlarıma, kızlarıma, efelerime hakaretler ediyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Tabii bunları dikkate almak, muhatap olmak da doğru değil ama bana da "Başkanım sen bizim her şeyimizsin; niye böyle ite, köpeğe cevap vermiyorsun?" diyorlar. Ben de "İt ürür, kervan yürür" diyorum, muhatap da olmuyorum yani.

Hiç önemli değil. Konuyu uzatmak istemiyorum ve burada noktayı koyuyorum. Herkes rahat olsun. Ben her zaman her yerde, her platformda da herkesin huzurunda var olmaya; alnı ak, başı dik bir başkan olarak, camianın başkanı olarak, bir camia olarak buradayız. Biz en iyi şeyleri yapmak için yola çıktık, yapmaya da gayret edeceğiz.