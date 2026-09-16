Dev maç öncesi Beşiktaş'ta Orkun Kökçü depremi
Marsilya'yı konuk edecek Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ayak parmağından sorun yaşadı. Oyuncunun durumu maç günü belli olacak.
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UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Marsilya'yı konuk edecek Beşiktaş'ta hazırlıklar sona erdi. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen son idmanda Orkun Kökçü'den kötü haber geldi.
ORKUN KÖKÇÜ AYAK PARMAĞINDAN SORUN YAŞADI
HT Spor'un haberine göre; yıldız futbolcu antrenmanın ardından ayak parmağında sorun yaşadı. Oyuncunun sağlık durumu yarın öğlen yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
LEANDRO TROSSARD YOK
Siyah-beyazlılarda Leandro Trossard da devam eden ağrıları nedeniyle Marsilya maçında forma giyemeyecek.
MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?
17 Eylül Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş - Marsilya mücadelesi saat 22.00'de başlayacak.
ANDREA COLOMBO DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Andrea Colombo yönetecek. Colombo'nun yardımcılıklarını ise, Davide Imperiale ve Guiseppe Perotti üstlenecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi