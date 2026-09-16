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Halk TV Spor Dev maç öncesi Beşiktaş'ta Orkun Kökçü depremi

Dev maç öncesi Beşiktaş'ta Orkun Kökçü depremi

Marsilya'yı konuk edecek Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ayak parmağından sorun yaşadı. Oyuncunun durumu maç günü belli olacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Dev maç öncesi Beşiktaş'ta Orkun Kökçü depremi

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Marsilya'yı konuk edecek Beşiktaş'ta hazırlıklar sona erdi. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen son idmanda Orkun Kökçü'den kötü haber geldi.

ORKUN KÖKÇÜ AYAK PARMAĞINDAN SORUN YAŞADI

HT Spor'un haberine göre; yıldız futbolcu antrenmanın ardından ayak parmağında sorun yaşadı. Oyuncunun sağlık durumu yarın öğlen yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Dev maç öncesi Beşiktaş'ta Orkun Kökçü depremi - Resim : 1

LEANDRO TROSSARD YOK

Siyah-beyazlılarda Leandro Trossard da devam eden ağrıları nedeniyle Marsilya maçında forma giyemeyecek.

MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

17 Eylül Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş - Marsilya mücadelesi saat 22.00'de başlayacak.

ANDREA COLOMBO DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Andrea Colombo yönetecek. Colombo'nun yardımcılıklarını ise, Davide Imperiale ve Guiseppe Perotti üstlenecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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