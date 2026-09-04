Derbi öncesi Beşiktaş'ta transfer iptal oldu: İlk uçakla geri döndü

Süper Lig'de yaz transfer döneminin son gününe girilirken Beşiktaş sürpriz bir gelişme yaşandı. Samsunspor ile anlaşan Mustafa Hekimoğlu imzayı atmadan geri döndü.

TRANSFER İPTAL OLDU İLK UÇAKLA GERİ DÖNDÜ

beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş ve Samsunspor, oyuncunun kiralık transferi için prensipte anlaşmaya vardı. Oyuncu imzayı atmak üzere Samsun'a giderken transfer iptal oldu.

Haberde Beşiktaş'ın son anda transferden vazgeçtiği ve oyuncunun ilk uçakla İstanbul'a geri döndüğü ifade edildi.

AVRUPA LİGİ LİSTESİNE ALINMADI

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi için yaptığı kadro bildiriminde Mustafa Hekimoğlu'nu liste dışında bırakmıştı. Hekimoğlu takımda kalması halinde Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek.

7 DAKİKA SAHADA KALDI

Mustafa Hekimoğlu yeni sezonda Beşiktaş formasıyla sadece 2 maçta forma giyerken toplamda 7 dakika sahada kaldı.