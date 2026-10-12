Deniz Çoban: İki penaltıyı vermedi

Beşiktaş'ın Kocaelispor'u 2-1 yendiği maça tartışmalı hakem kararlarını damgasını vurdu. Deniz Çoban iki penaltının verilmediğini ileri sürdü.

Eski hakem Çoban, Fanatik'teki yazısında "Hakem Buğra Taşkınsoy, müsabakanın gidişatını doğrudan etkileyen son derece kritik kararlara imza attı. Maç genelinde süzmekte zorlandığı birkaç sarı kart pozisyonu bir yana; gecenin asıl büyük eksikleri es geçilen net bir kırmızı kart ve verilmeyen iki penaltıydı" iddiasında bulundu.

"PENALTI DOĞRUYDU. İKİ PENALTI VERİLMEDİ"

Çoban, şöyle devam etti:

29. Dakika: Hakem, bu dakikadaki penaltı pozisyonunu VAR’a sığınmadan, sahada doğrudan tespit ederek alkışı hak eden doğru bir karara imza attı. Tayfur Djalo’yu hem kolundan hem de enseden çekerek düşürdü. Tayfur bu hamlesiyle hücum oyuncusunun topla adil bir şekilde oynamasını açıkça engelledi. Hakemin penaltı kararıyla birlikte çıkarttığı sarı kart da doğruydu.

48. Dakika: İlk yarıdaki pozisyona benzer şekilde, Beşiktaş kalecisi Nübel, rakibi Metehan’ın topla oynama imkânını, ayağından çift elle çekerek engelledi. Oyuncunun hareketini kısıtlayan bu hamle, sonraki vuruşunu sağlıklı yapmasını engelledi. Pozisyon net bir penaltıyı gerektiriyordu. Üstelik topla oynama niyeti taşımayan bu müdahaleyle bariz gol şansı engellendiği için, penaltı kararıyla birlikte Nübel’e mutlaka kırmızı kart çıkmalıydı.

81. Dakika: Kocaelispor ceza sahası içindeki topsuz alanda Emir, Vlahovic’in yüzüne kontrolsüz bir müdahalede bulundu. Bu pozisyonda Beşiktaş lehine penaltı kararı verilmeli ve Emir de kontrolsüz hareketi nedeniyle sarı kartla cezalandırılmalıydı.