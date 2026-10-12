Mustafa Çulcu: Penaltı ve kırmızı kart!

Beşiktaş, Süper Lig'de 7. hafta maçında kendi sahasında Kocaelispor'u 2-1 yendi. Maça hakem kararları damgasını vurdu.

MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Beşiktaş-Kocaelispor maçındaki hakem kararlarını değerlendirirken, "Penaltı ve kırmızı kart" ifadesini kullandı.

Çulcu, "Beşiktaş için önemli olan ise bu galibiyetle Amedspor mağlubiyetini unutturmak ve Hoffenheim maçına moralli çıkmaktı. Öyle de oldu" yorumunu yaptı.

"PENALTI VE KIRMIZI KART"

Mustafa Çulcu, Sabah'taki yazısında hakem kararlarını da şöyle değerlendirdi:

"Hakem Buğra Taşkınsoy giden MHK Başkanı'nın baskısından sıkıntılıydı. Küllerinden yeniden doğmaya çalışırken ateşin içinde eridi gitti, güven vermedi.

29'da Tayfur kornerden gelen topta Djalo'yu tutarak formasından çekerek yükselmesini engelliyor, Beşiktaş lehine sahada verdiği penaltı doğru.

Ancak 48'de kaleci Nübel yerde top için mücadele ederken Metehan'ın ayağını iki eliyle tutarak bir sonraki hareketini zamanlamasını ve kaliteli vurmasını net engelliyor üstelik bariz gol şansı bu, net penaltı ve kırmızı kart ama veremedi! Garip olan net kanıt olmasına rağmen kariyerli VAR da karışmadı! Kocaelispor'un penaltısı arada kaynadı gitti.

Net kornerleri aut vermesi kabul edilemez. 78'de yaşanan oyuna başlama krizinde kalabalığın içinde kayboldu. Duruşu ve uygulamalarıyla fark yaratamadı.

Vlahovic- Emir pozisyonu dışarıda başlıyor, içeride devam ediyor. Penaltı ve sarı olmalı. Lakin VAR neyi tespit etti ki devreye girmedi."