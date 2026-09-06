Deniz Çoban: Bu pozisyon penaltı!

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki tartışmalı hakem kararlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çoban, Beinsports'taki programda Fenerbahçe'nin penaltı beklediği ilk pozisyonla ilgili olarak, "Kale arkası açısında topun elle buluştuğu gibi görülüyor. Pilot kamerasında ise omuzdan gelme gibi gözüküyor. Bu açıdan ihlal olmayan yere geldiği gibi görüyorum. Diğer açıda ise penaltı gibi gözüküyor. O yüzden hakemin kararına saygı duyuyorum" dedi.

Beşiktaş'ın iptal edilen golüyle ilgili olarak da Çoban, "Burada düdüğü çalarak hakemin büyük bir hatası var. Bence hareket kabiliyetini etkilemiyor. Burada hata yaptığını düşünüyorum" yorumunu yaptı.

"BU POZİSYON PENALTI"

Çoban, Skriniar-Vlahovic kavgasıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Ben hakemin bu dakikaya kadar bir şekilde kontrolle geldiğini düşünüyorum ama burada kontrol kayboldu. Buraya minimum 2 sarı kartla direkt olarak gelmesi lazımdı. Hakem Ederson ile ilgileniyor ve tartışmayı bırakıyor. Ben Halil Umut Meler'in bu dakikadan itibaren tamamen koptuğunu düşünüyorum. Skriniar'ın minimum sarı, kırmızı verilse daha doğru. Vlahovic'in direkt kırmızı kart görmesi gerekirdi yaptığı hareketten dolayı. O hareketi görecek VAR hakemi değil, VAR hakeminin asistanı. Bu hareketi 70. dakikada görseler bile oyunu durdurup söylenmesi gerekiyor."

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği Kerem'in pozisyonuna da değinen Çoban, şöyle konuştu:

"Burada üç önemli husus var. Burada oyuncuya yukarıdan yükleniyor. Kerem burada oyuna devam etme isteğinde. Rakip oyuncu burada yapabileceği en kötü hamleyi yapıyor. Sağ ayağıyla rakibinin ayağına temas ediyor. İlk başta pozisyon dışarıdan başlıyor ancak pozisyonun devamında da müdahale devam ettiği için bu pozisyon penaltı."