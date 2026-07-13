Danimarka'da doğdu Galatasaraylı oldu: İmzayı attı resmen açıklandı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Danimarka doğumlu milli futbolcu Meryem Başkaya'yı transfer etti. İmzayı attı, resmen açıklandı.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, yeni transferini resmen açıkladı. Danimarka doğumlu milli futbolcu Meryem Başkaya imzayı attı.
Sarı kırmızılı kulübün açıklaması şöyle:
"Galatasaray Kadın Futbol Takımımız, A Milli Kadın Futbol Takımımızın genç savunma oyuncusu Meryem Başkaya ile sözleşme imzaladı.
Danimarka doğumlu olan ve futbola Brøndby IF altyapısında başlayan Meryem Başkaya, gelişimini Danimarka futbolunda sürdürdü. Genç savunmacı, son olarak Danimarka Kadınlar Ligi ekiplerinden Odense Boldklub forması giydi.
Danimarka'nın U16, U17, U19 ve U23 milli takımlarında forma giyen Meryem Başkaya, uluslararası seviyede önemli bir gelişim sürecinin ardından milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. U23 Kadın Milli Takımımızın kadrosuna davet edilen genç savunmacı, geçtiğimiz mayıs ayında ilk kez A Milli Kadın Futbol Takımımızın aday kadrosuna da çağrıldı.
"DOĞMA BÜYÜME GALATASARAYLIYIZ"
Yeni transferimiz imzanın ardından “Galatasaray’a geldiğim için çok mutluyum. Doğma büyüme Galatasaraylıyız. Galatasaray taraftarına kendimi kanıtlayacağım” şeklinde konuştu.
Meryem Başkaya'ya Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, sarı-kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."