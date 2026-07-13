Son Dakika | Galatasaray ilk transferini yaptı: İmza için İstanbul'a geliyor
Galatasaray, Burnley'den Lesley Ugochukwu’yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncu, İstanbul'a geliyor.
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden Galatasaray kadroya ilk takviyeyi yaptı.
KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI
Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu’yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilen 22 yaşındaki Ugochukwu, bu akşam saat 21.00'de İstanbul’a gelecek.
YABANCI KURALINA UYGUN
Lesley Ugochukwu, 22 yaşında olması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 10+4 olarak açıkladığı yabancı kuralına da uyacak.
38 MAÇTA 3 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Burnley formasıyla 38 maça çıkan Fransız orta saha, 2 bin 494 dakika sahada kaldı. Lesley Ugochukwu, 3 gol ve 2 asist kaydetti.
28.7 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİLER
Geçtiğimiz sezonun başında Chelsea'den Burnley'ye transfer olan Lesley Ugochukwu için 28.7 milyon euro bonservis bedeli ödendi.