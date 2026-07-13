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Halk TV Spor Son Dakika | Galatasaray ilk transferini yaptı: İmza için İstanbul'a geliyor

Son Dakika | Galatasaray ilk transferini yaptı: İmza için İstanbul'a geliyor

Galatasaray, Burnley'den Lesley Ugochukwu’yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncu, İstanbul'a geliyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Galatasaray ilk transferini yaptı: İmza için İstanbul'a geliyor
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Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden Galatasaray kadroya ilk takviyeyi yaptı.

KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI

Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu’yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Son Dakika | Galatasaray ilk transferini yaptı: İmza için İstanbul'a geliyor - Resim : 1

İSTANBUL'A GELİYOR

Satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilen 22 yaşındaki Ugochukwu, bu akşam saat 21.00'de İstanbul’a gelecek.

YABANCI KURALINA UYGUN

Lesley Ugochukwu, 22 yaşında olması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 10+4 olarak açıkladığı yabancı kuralına da uyacak.

38 MAÇTA 3 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Burnley formasıyla 38 maça çıkan Fransız orta saha, 2 bin 494 dakika sahada kaldı. Lesley Ugochukwu, 3 gol ve 2 asist kaydetti.

28.7 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİLER

Geçtiğimiz sezonun başında Chelsea'den Burnley'ye transfer olan Lesley Ugochukwu için 28.7 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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