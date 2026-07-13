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Çorum FK'yı bırakır bırakmaz yeni takımı belli oldu

Çorum FK'nın Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynamıştı. Çorum FK'yı bırakır bırakmaz yeni takımı belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Çorum FK'yı bırakır bırakmaz yeni takımı belli oldu

Çorum FK, geçen yıl TFF 1. Lig'de play off'a kalmış, ardından da Süper Lig'e çıkmayı başarmıştı.

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Çorum FK'nın Süper Lig'e çıkmasında 35 maçta formasını giyen ve 5 gol atan orta sahanın tecrübeli ismi Oğuz Gürbulak'ın büyük payı vardı.
33 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de Çorum FK'da olamayacak. Oğuz Gürbulak'ın Çorum FK'yı bırakır bırakmaz yeni takımı belli oldu.

TFF 1. LİG'DE KALDI

Oğuz Gürbulak, yeni sezonda da TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

Çorum FK'yı bırakır bırakmaz yeni takımı belli oldu - Resim : 2
Çorum Hakimiyet'teki habere göre; orta saha oyuncusunun TFF 1. Lig takımlarından Batman Petrolspor'a anlaştığı açıklandı.
Oğuz Gürbulak, 2021-2023 yılları arasında Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de boy göstermiş, oradan Manisa FK'ya geçmiş, ardından da Çorum FK'ya transfer olmuştu.
4 sezon da Samsunspor'da yer alan Oğuz Gürbulak, daha öncesinde Konya Anadolu Selçukluspor, Manavgatspor, Manavgat Evrensekispor, Sarayönü Belediyespor ve Konya Şekerpor'da forma giymişti.
Kariyerinde 440 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 72 kez de fileleri havalandırdı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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