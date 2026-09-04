Çorum FK'da TFF depremi

Çorum FK'da Eyüpspor maçı öncesi TFF depremi! Süper Lig'in yeni temsilcisinde taraftarlar hakem ataması sonrası adeta isyan etti.

Arca Çorum FK'nın 6 Eylül Pazar günü Eyüpspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasının hakemleri belli oldu.

DAVUT DAKUL ÇELİK DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Davut Dakul Çelik yönetecek. Çelik'in yardımcılıklarını Samsun bölgesinden Samet Çiçek ile Van bölgesinden Özcan Sultanoğlu üstlenecek. İzmir bölgesinden Ayberk Demirbaş ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev yapacak.

ÇORUM BU HAKEMLE HİÇ KAZANAMADI

Davut Dakul Çelik, Arca Çorum FK'nın bugüne kadar iki maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım bu iki maçı da deplasmanda oynayıp kaybetti. 2023-2024 sezonunda Sakaryaspor'a 3-1 mağlup olan Çorum FK, geçen sezon ise deplasmanda Amedspor'a 1-0 yenildi. Bu karşılaşmalarda Çorum FK'lı futbolcular 5, rakip takım oyuncuları ise 4 sarı kart gördü.

TARTIŞMALI KARARLAR GEÇMİŞTE YAŞANMIŞTI

Çelik'in Sakaryaspor maçında skor 2-1 iken, Sakaryasporlu Bülent'in ceza sahasında Geraldo'nun ayağına basmasına ve VAR'dan gelen uyarıya rağmen Çorum FK'ya penaltı vermediği hatırlatıldı. Amedspor maçında ise kaleci Erce Kardeşler'in hatalı çıkışında topu kapan Samudio'nun golünün de sayılmadığı belirtildi.

TFF İSYANI

TFF'nin ataması Çorum camiasında adeta deprem etkisi yarattı. Taraftarlar sosyal medya üzerinden TFF'yi mesaj yağmuruna tuttuç

EYÜPSPOR'UN ÇELİK YÖNETİMİNDEKİ KARNESİ

Davut Dakul Çelik, Eyüpspor'un ise beş maçını yönetti. İstanbul temsilcisi bu karşılaşmalarda üç galibiyet, iki mağlubiyet aldı. Eyüpspor, 2021-2022 sezonunda evinde Keçiörengücü'nü 2-1, 2023-2024 sezonunda deplasmanda Erzurumspor'u 4-0, geçen sezon ise Türkiye Kupası'nda evinde Çankayaspor'u 6-1 mağlup etti. Buna karşın Eyüpspor, 2017-2018 sezonunda Kastamonuspor deplasmanında 2-1, geçen sezon da yine Türkiye Kupası'nda evinde Konyaspor'a 1-0 kaybetti.

KART İSTATİSTİKLERİ

Bu karşılaşmalarda Eyüpsporlu futbolcular 6 sarı kart görürken, rakip takım oyuncuları 10 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.