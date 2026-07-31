Çorum FK'da Galatasaray maçına 15 gün kala sürpriz istifa

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, ilk maçını 14 Ağustos'ta Galatasaray'la deplasmanda oynayacak.

Hazırlıklarının ilk etabını Düzce Topuk Yaylası'nda yapan, daha sonra girdiği Bolu'daki ikinci etap kampını da tamamlayan Çorum FK'da futbolculara 2 Ağustos'a kadar izin verildi.

Daha sonra tekrar Topuk Yaylası'nda toplanacak olan futbolcular 6 Ağustos'tan sonra da hazırlıklarını kendi tesislerinde tamamlayacaklar.

SÜRPRİZ İSTİFA HABERİ GELDİ

Çorum FK'da yeni sezonun başlamasına 15 gün kala sürpriz bir istifa haberi geldi.

Kırmızı siyahlı kulüp istifa haberini şu açıklamayla duyurdu:

"Seyahat Planlaması ve Lojistik’ten Sorumlu yöneticimiz Satılmış Yiğitoğlu işlerinin yoğunluğu sebebi ile yönetim kurulunda bulunan görevinden ayrılmış bulunmaktadır.

Kendisine 4 yıl boyunca kulübe vermiş olduğu destekler sebebiyle teşekkür ederiz.”