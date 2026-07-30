Çorum FK TFF 1. Lig ekibinden 3 gol yedi

Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK, 20 Temmuz'da başlayan Bolu kampını tamamladı.

Kırmızı siyahlılar, ikinci etap kamp çalışmaları için Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde bulunan bir otelde kampa girmişti.

Çorum ekibi, kamptaki son antrenmanını bu sabah yaptı.

Teknik direktör Uğur Uçar idaresindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra kondisyon çalışmasına çıktı.

Çorum FK, kampın son antrenmanını teknik ve taktik çalışma yaparak tamamladı.

SON HAZIRLIK MAÇINDA YENİLDİLER

Çorum ekibi, ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında 3 hazırlık maçı yaptı.

Çorum FK'nin, TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ve Arnavutluk Süper Lig takımı KF Tirana ile yaptığı hazırlık maçları 0-0 sona erdi.

Kırmızı siyahlı ekip, son hazırlık maçını TFF 1. Lig takımlarından Alagöz Holding Iğdırspor ile oynadı. Çorum FK, bu karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.