Aubameyang’ın neden Çorum FK'ya transfer olmadığını açıkladı

Çorum FK teknik direktörü Uğur Uçar, Pierre-Emerick Aubameyang transferinin perde arkasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, yıldız futbolcunun Çorum’u beğenmediği yönünde çıkan iddiaları yalanlarken, transferin ailevi nedenlerden dolayı olmadığını aktardı.

‘’OKUL İLE İLGİLİ SORUNU ÇÖZEMEDİK’’

Radyospor’a açıklamalarda bulunan Uçar, "Oyuncu ile görüştük ve transferinde ciddi de yol kat ettik. Ancak çocuklarının okulu ile ilgili sorunu çözemedik. Çocuklarının gideceği okul maalesef Çorum'da yok. Bu nedenle Aubameyang da çok istemesine rağmen transfer gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

‘’ÇORUM’U BEĞENMEDİ’’ İDDİALARINI YALANLADI

Uçar, Aubameyang'ın Çorum'u beğenmediği veya kente gelmek istemediği yönündeki söylentilerin doğru olmadığını belirtti.

Deneyimli teknik direktör, Gabonlu yıldızın projeye olumlu yaklaştığını ancak ailesinin eğitim planları nedeniyle transfer sürecinin tamamlanamadığını söyledi.

AUBAMEYANG MARSİLYA KARNESİ

Geçen sezon Marsilya formasıyla 41 resmi maçta forma giyen Aubameyang, 14 gol atarken 9 da asist yaptı.