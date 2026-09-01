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Çorum FK bomba transferi resmen açıkladı

Süper Lig ekibi Çorum FK, yaptığı golcü transferini resmen duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Çorum FK bomba transferi resmen açıkladı

Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, kadrosuna yaptığı transfer ile büyük ses getirdi.

Çorum ekibi, Kopenhag'dan Alman milli santrfor Youssoufa Moukoko'yu kiralık olarak transfer ettiğini resmen açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Youssoufa Moukoko Arca Çorum FK’da!

Kulübümüz, FC Copenhagen forması giyen 2004 doğumlu Alman millî santrfor Youssoufa Moukoko’nun satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.

Genç futbolcumuz, 2026–2027 sezonu sonuna kadar kırmızı-siyahlı formamızı giyecektir.

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Borussia Dortmund formasıyla 16 yaş 1 günlükken Bundesliga tarihinin en genç oyuncusu olan Moukoko, ilk golünü 16 yaş 28 günlükken kaydederek ligin en genç golcüsü unvanını da elde etti.

Almanya A Millî Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası’nda görev alan genç santrfor, ülkesinin turnuva tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcusu oldu. Ailemize hoş geldin Youssoufa!

Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılarla dolu bir yolculuk diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çorum FK Transfer
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