Cengiz Ünder'in rotası belli oldu: Fenerbahçe üstüne 5 milyon euro verecek

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i geçen sezon Beşiktaş'a kiralık olarak vermişti. O dönem Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın "Ben onu bir ayda yıldız yaparım" demesine rağmen kötü bir dönem geçiren Cengiz Ünder, sezon bitiminde geri döndü.

Fenerbahçe ile antrenmanlara başlayan Cengiz Ünder'e yine yol gözüktü. Cengiz Ünder'in rotasının belli olduğu belirtildi.

Sabah'taki habere göre Fenerbahçe, Alanyaspor'un savunmasında görev yapan Ümit Akdağ için transfer teklifi hazırladı.

Sarı lacivertlilerin Alanyaspor'a Ümit Akdağ karşılığında Cengiz Ünder ve 5 milyon euro ödemeyi teklif edecekleri ileri sürüldü.



Takasa sıcak bakmayan Alanyaspor'un ise 10 milyon euro talep edeceği iddia edildi.

Ayrıca Cengiz Ünder'in yıllık 3.6 milyon euro maaşının bulunduğu, Alanyaspor'un ise en fazla yıllık 1 milyon euro verebileceğini bildirdiği öğrenildi.

CHELSEA ALT YAPISINDA OYNADI

22 yaşındaki Ümit Akdağ, Romanya doğumlu. 2015 - 2017 yılları arasında İngiltere'nin Chelsea altyapısında eğitim gördü.

2017 yılında Alanyaspor'a transfer oldu. Göztepe ve Toulouse takımlarında kiralık olarak forma giydi.

Savunma oyuncusu olarak görev yapan Ümit Akdağ'ın Transfermarkt'a göre değeri 6 milyon euro.