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Fenerbahçe FIFA yasağına takıldı

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat transferi FIFA yasağına takıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe FIFA yasağına takıldı
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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Sarı - Lacivertli ekipte beklenmedik bir gelişme yaşandı. İrfan Can Eğribayat'ın Gençlerbirliği'ne transferi, FIFA'nın Ankara ekibine uyguladığı transfer yasağı nedeniyle askıya alındı.

Fenerbahçe FIFA yasağına takıldı - Resim : 1

YASAK TRANSFERİ ENGELLEDİ

Sarı - Lacivertliler, 28 yaşındaki kalecinin transferi için Gençlerbirliği ile anlaşma sağlamıştı. Ancak FIFA'nın 1 Ağustos itibarıyla Gençlerbirliği'ne transfer yasağı uygulamaya koymasıyla birlikte süreç durma noktasına geldi.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği İrfan Can Eğribayat'ın transferinin iptali sıkıntı yarattı. Gençlerbirliği'ne geçişi FIFA'ya takılan genç kalecinin yeni adresinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

KAYIP SEZON

Geçen sezon (2025/26) İrfan Can Eğribayat aslında Fenerbahçe kadrosunda pek yer bulamadı. İrfan Can, sezonun ikinci yarısında Samsunspor'a kiralık olarak gönderildi. Karadeniz ekibinde 10 resmi maça çıktı, kalesinde 13 gol gördü ve 3 maçta kalesini gole kapattı

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Transfer Samsunspor
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