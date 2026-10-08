Çareyi Arda Güler'de buldular: Mourinho sonunda kararını verdi

İspanya La Liga'da yeni sezona istediği gibi başlayamayan Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho yeni kararlar aldı. Artık hata yapma şansı kalmayan Portekizli teknik adam, Arda Güler'e daha fazla görev verecek.

DURAN TOPLARDA İLK SIRA ARDA GÜLER'İN

Defensa Central'in haberine göre; şu ana kadar duran toplardan istediği verimi alamayan Mourinho değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adamın, sahada olduğu sürece duran topları Arda Güler'in kullanmasını istediği belirtildi.

Duran top kullanacak futbolcular listesinde Arda Güler ilk sıraya yerleşirken Trent Alexander-Arnold, Bernardo Silva ve Brahim Diaz da görevlendirilen diğer isimler oldu.

İLK 11 KARARI

Haberde ayrıca gösterdiği performansla eylül ayının en iyisi seçilen Arda Güler'in artık ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olacağı ifade edildi.