Caner Erkin'den flaş karar: Sosyal medyadan açıkladı
Süper Lig'de kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını da giyen 37 yaşındaki Caner Erkin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.
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Türk futbolunun önemli isimlerinden Caner Erkin'den emeklilik kararı geldi.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Erkin, ''Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum bir aşkın parçasıydı.
Kariyerinde 63 kez A Milli Takım forması giyen Caner Erkin, sırasıyla Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Eyüpspor ve Sakaryaspor'da oynadı.
Türk futbolunun önemli isimlerinden Caner Erkin'den emeklilik kararı geldi.
37 yaşındaki Erkin, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.
''BU OYUNA DUYDUĞUM AŞKIN PARÇASIYDI''
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Erkin, ''Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum bir aşkın parçasıydı.
Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.
ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI
Kariyerinde 63 kez A Milli Takım forması giyen Caner Erkin, sırasıyla Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Eyüpspor ve Sakaryaspor'da oynadı.
Tecrübeli isim, 3 Rusya Kupası, 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 TFF 1. Lig kupası kazandı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi