Caner Erkin'den flaş karar: Sosyal medyadan açıkladı

Türk futbolunun önemli isimlerinden Caner Erkin'den emeklilik kararı geldi.

37 yaşındaki Erkin, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

''BU OYUNA DUYDUĞUM AŞKIN PARÇASIYDI''

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Erkin, ''Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum bir aşkın parçasıydı.

Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI

Kariyerinde 63 kez A Milli Takım forması giyen Caner Erkin, sırasıyla Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Eyüpspor ve Sakaryaspor'da oynadı.

Tecrübeli isim, 3 Rusya Kupası, 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 TFF 1. Lig kupası kazandı.