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Can Öncü son tura lider girdiği yarışta hata yaptı

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayağının ikinci yarışında son tura lider giren Can Öncü, frenaj hatası nedeniyle yarışı 4. bitirdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Can Öncü son tura lider girdiği yarışta hata yaptı

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayağının ikinci yarışını dördüncü sırada tamamladı.

KIRMIZI BAYRAK ÇIKTI

Fransa'nın Magny-Cours Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, yaşanan kazanın ardından kırmızı bayrakla durduruldu. Mücadele, 11. turdaki sıralamanın esas alınmasının ardından 5 turluk yeniden startla devam etti.

FRENAJ HATASI PAHALIYA PATLADI

Son tura lider giren Pata Yamaha Ten Kate takımının sporcusu Can Öncü, son bölümde yaptığı frenaj hatasının ardından rakiplerine geçilerek damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

KAZANAN ROBERTO GARCIA

Yarışı İspanyol Roberto Garcia kazanırken, Albert Arenas ikinci, Valentin Debise ise üçüncü oldu. Garcia, Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki ilk yarış galibiyetini elde etti.

Can Öncü, dün aynı pistte gerçekleştirilen hafta sonunun ilk yarışını Roberto Garcia'nın önünde kazanmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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