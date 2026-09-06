Can Öncü son tura lider girdiği yarışta hata yaptı
Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayağının ikinci yarışında son tura lider giren Can Öncü, frenaj hatası nedeniyle yarışı 4. bitirdi.
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayağının ikinci yarışını dördüncü sırada tamamladı.
KIRMIZI BAYRAK ÇIKTI
Fransa'nın Magny-Cours Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, yaşanan kazanın ardından kırmızı bayrakla durduruldu. Mücadele, 11. turdaki sıralamanın esas alınmasının ardından 5 turluk yeniden startla devam etti.
FRENAJ HATASI PAHALIYA PATLADI
Son tura lider giren Pata Yamaha Ten Kate takımının sporcusu Can Öncü, son bölümde yaptığı frenaj hatasının ardından rakiplerine geçilerek damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.
KAZANAN ROBERTO GARCIA
Yarışı İspanyol Roberto Garcia kazanırken, Albert Arenas ikinci, Valentin Debise ise üçüncü oldu. Garcia, Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki ilk yarış galibiyetini elde etti.
Can Öncü, dün aynı pistte gerçekleştirilen hafta sonunun ilk yarışını Roberto Garcia'nın önünde kazanmıştı.