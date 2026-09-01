Son olarak Konyaspor'u çalıştıran ve yaklaşık 7 aydır teknik direktörlük görevinden uzak kalan Çağdaş Atan'ın yeni adresi şekillenmeye başladı. Deneyimli teknik adam, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

7 AYLIK ARADAN SONRA SAHALARA DÖNÜYOR

Konyaspor'un başında görev yaptığı dönemde 12 karşılaşmada takımını çalıştıran Çağdaş Atan, yeşil-beyazlı kulüple 4 Şubat tarihinde yollarını ayırmıştı. Bu tarihten bu yana boşta bulunan 46 yaşındaki teknik adamın, yaklaşık 7 aylık aranın ardından yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.

GAZİANTEP FK'NIN LİSTESİNDE İLK SIRADA

Mirel Radoi ile yollarını ayıran Gaziantep FK'nın teknik direktör arayışında Çağdaş Atan'ın listenin ilk sırasında yer aldığı öğrenildi. Atan'ın Gaziantep ekibiyle geçmişte de bir bağlantısı bulunuyor; deneyimli teknik adam 2016 yılında bu kulüpte yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

SÜPER LİG TECRÜBESİ VAR

Çağdaş Atan, teknik direktörlük kariyerine 2020 yılında Alanyaspor'da başladı. Bu görevin ardından sırasıyla Kayserispor, Başakşehir ve Konyaspor'un başında görev yaparak Süper Lig'de önemli bir tecrübe kazandı.

Atan'ın Gaziantep FK ile geçmişteki bağlantısı ve Süper Lig'deki deneyimi, kulüp yönetiminin bu ismi öncelikli tercih olarak değerlendirmesinde etkili olan unsurlar arasında gösteriliyor.