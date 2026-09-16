Büyük skandal: THY'ye vize vermediler!

Voleybolda yeni sezon için geri sayım sürerken, büyük bir skandal yaşandı.

Sultanlar Ligi takımlarından Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenen hazırlık turnuvasına katılacaktı.

Yeni sezona hazırlanan THY, milli takım maçlarından sonra çalışmalarına hız vermiş, sporcuların sağlık kontrolleri de tamamlanmıştı.



Yapılan açıklamada "Milli takımlardaki büyümeyi tamamlayarak kulübümüze dönen oyuncularımız Derya Cebecioğlu ve Indy Baijens ile yeni transferimiz sağlık sponsorumuz Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık rutin kontrollerinden Bojana Milenković geçti. Gerçekleştirilen özet sağlık taramalarının ardından oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve yeni sezon öncesinde herhangi bir sağlık sorununun mevcut olduğu belirtildi" ifadeleri kullanılmıştı.

THY'YE VİZE VERMEDİLER

THY, İtalya'daki hazırlık turnuvasında Chieri, Bergamo ve Firenze ile karşı karşıya gelecekti.

Ancak voleybol haberlerini veren Gibby'e göre THY, bazı oyuncularına uluslararası vize verilmemesi nedeniyle turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.

Turnuvaya THY'nin yerine Millenium Brescia'nın katılacağı duyuruldu.