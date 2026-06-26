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Halk TV Spor Bülent Korkmaz imzayı attı: İlk sözü şaşırttı

Bülent Korkmaz imzayı attı: İlk sözü şaşırttı

Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile sözleşme imzaladı. Korkmaz eski yönetime göndermede bulunurken, "Amacımız Süper Lig'e çıkmak. Bunu da başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Korkmaz'ın eleştirisi şaşırttı.

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Bülent Korkmaz imzayı attı: İlk sözü şaşırttı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde şaşırtan anlar yaşandı.

Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Korkmaz için kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan kulüp başkanı Mustafa Ergün, Korkmaz'ın daha önce de Antalyaspor'da görev yaptığını hatırlattı.

Ergün, Antalyaspor'un layık olduğu Süper Lig'e dönmesi için Korkmaz ile anlaştıklarını belirterek, "Hocamıza güveniyoruz. İnşallah bu yıl Süper Lig'e çıkacağız." dedi.

GEÇMİŞTE YAPILAN HATALAR

Teknik direktör Bülent Korkmaz ise geçmişte yapılan bazı hatalar nedeniyle Antalyaspor'un küme düştüğünü ifade etti.

Bülent Korkmaz imzayı attı: İlk sözü şaşırttı - Resim : 1

"Amacımız Süper Lig'e çıkmak. Bunu da başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diyen Korkmaz, şöyle konuştu:

"Zor bir süreç. Herkesin sabırlı olmasını istiyorum. Biz çok çalışacağız. Herkes sabırlı olursa bunun karşılığını alacağımıza inanıyorum. Futbolcu, teknik heyet, taraftar ve yöneticilerle uyumlu bir biçimde olduğumuz zaman hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Tesisleri, camiayı gördükten sonra Antalyaspor'un yerinin Süper Lig olduğunu tekrar gördüm."

Antalya ve Antalyaspor'u çok sevdiğini anlatan Korkmaz, "Antalyaspor'dan daha önce de teklif olmuştu ama anlaşamamıştık. Benim için özel bir kulüp. Buradan birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandırmıştık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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