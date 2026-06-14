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Brezilya'ya Fas sürprizi

2026 Dünya Kupası'nın iddialı takımlarından Brezilya'ya Fas sürpriz yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Brezilya'ya Fas sürprizi

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya ile Fas, New York New Jersey Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Maçın favorisi olarak gösterilen iddialı Brezilya, maça Alisson, Douglas Santos, Gabriel, Marquinhos, Roger Ibanez, Casemiro, Guimaraes, Vinicius, Paqueta, Raphinha, Igor Thiago 11'i ile başladı.

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Fas ise şu 11'le çıktı:
Bono, Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi, El Aynaoui, Bouaddi, El Khannouss, Ounahi, Brahim Diaz, Saibari.

BREZİLYA GALİBİYETİ KORUYAMADI

Brezilya 21. dakikada şoke oldu. Brahim Diaz'ın pasında topla buluşan Saibari aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı ve Fas'ı 1-0 öne geçirdi.
32. dakikada Brezilya, Vinicius Junior'un ceza sahası sol çaprazdan attığı golle eşitliği yakaladı.
Maçın ikinci yarısında sonuç değişmedi ve 1-1 sonuçlandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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