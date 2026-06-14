Türkiye Avustralya maçına saatler kala Vancouver'da inanılmaz şeyler oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takımımızın ilk maçına artık saatler kaldı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile Avustralya, Kanada'da BC Place Vancouver Stadı'nda TSİ 07.00'de karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi Vancouver'da inanılmaz şeyler oluyor.

AKIN AKIN GELİYORLAR

Milli takımımızın 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda çıkacağı ilk maç öncesi Kanada'nın Vancouver kentinde büyük hareketlilik yaşanıyor.



Hem Kanada'nın çeşitli şehirlerinden hem de ABD'den binlerce Türk akın akın kente geliyor.

Türk taraftarlar, A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için Vancouver'deki Jonathan Rogers Park’ta bir araya geldi.

Türk bayraklarıyla ortalık kırmızı beyaza dönerken, tezahüratlar da ortalığı inletiyor.