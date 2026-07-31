Beşiktaş'tan flaş açıklama: Resmi hesaptan yalanlama geldi

Beşiktaş, son günlerde siyah-beyazlı futbolcuların geleceğine ilişkin basın ve sosyal medyada art arda çıkan transfer iddialarıyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Kulüp, özellikle sözleşmeli oyuncular hakkında ortaya atılan ayrılık ve transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunu bu tür haberlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Yeni sezon öncesinde kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta birçok futbolcunun ismi farklı kulüplerle anılırken, yönetim söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Siyah-beyazlı kulüp, transfer sürecine ilişkin doğru bilgilerin yalnızca resmi iletişim kanalları aracılığıyla paylaşılacağını ifade ederek taraftarların spekülatif haberlere itibar etmemesini istedi.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcularımızın kulübümüzdeki gelecekleri hakkında basında ve sosyal medyada yer alan yanıltıcı haberler hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Sözleşmeli futbolcularımızın isimleri zikredilerek kamuoyuyla paylaşılan haberlerin tamamı asılsızdır.

Masa başında kurgulanan haberlerle amaçlanan takımımızdaki huzur ortamını bozmaktır. Taraftarlarımızdan resmi iletişim mecralarımızca teyit edilmemiş hiçbir habere itibar etmemelerini bir kez daha önemle rica ederiz'' denildi.