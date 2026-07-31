Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı: Değişikliği UEFA'ya bildirdi
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Sturm Graz ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Temsilcimiz, kadroda değişikliğe gitti.
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertli ekip, maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
FENERBAHÇE'DEN DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe, UEFA'ya bildirdiği listeden Levent Mercan'ı çıkarıp Vedat Muriqi'yi ekledi.
Ayrıca N'Golo Kante de listeye eklenmedi.
Temsilcimizin, ilk maçtan 24 saat öncesine kadar 2 değişiklik hakkı bulunuyor.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:
- Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin
- Defans: Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir
- Orta saha: Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Fred, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Anderson Talisca
- Hücum: Marco Asensio, Sidiki Cherif, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Vedat Muriqi
FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Sturm Graz'ı konuk edecek.
5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak.
Rövanş mücadelesi ise 11 Ağustos Salı günü Merkur Arena'da oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi