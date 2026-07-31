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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı: Değişikliği UEFA'ya bildirdi

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Sturm Graz ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Temsilcimiz, kadroda değişikliğe gitti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı: Değişikliği UEFA'ya bildirdi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertli ekip, maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

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FENERBAHÇE'DEN DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, UEFA'ya bildirdiği listeden Levent Mercan'ı çıkarıp Vedat Muriqi'yi ekledi.

Ayrıca N'Golo Kante de listeye eklenmedi.

Temsilcimizin, ilk maçtan 24 saat öncesine kadar 2 değişiklik hakkı bulunuyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

  • Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin
  • Defans: Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir
  • Orta saha: Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Fred, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Anderson Talisca
  • Hücum: Marco Asensio, Sidiki Cherif, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Vedat Muriqi

FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Sturm Graz'ı konuk edecek.

5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak.

Rövanş mücadelesi ise 11 Ağustos Salı günü Merkur Arena'da oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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