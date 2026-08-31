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Beşiktaş'tan derbi öncesi tam 6 gollü galibiyet: Dusan Vlahovic hat-trick yaptı

Çorum FK'yı konuk eden Beşiktaş rakibini 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Dusan Vlahovic, hat-trick yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'tan derbi öncesi tam 6 gollü galibiyet: Dusan Vlahovic hat-trick yaptı
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Süper Lig'in üçüncü haftasında Beşiktaş sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar sahadan 6-2'lik skorla galip ayrıldı.

DUSAN VLAHOVIC HAT-TRICK YAPTI

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 9'da Vaclav Cerny, 43 (P), 59 ve 66'da Dusan Vlahovic, 73'te İlhan Fakılı, 83'te ise Murillo kaydetti. Çorum FK'nın golleriyse 52'de Mohamed Diamonde ve 77'de Ermin Mahmic'ten geldi.

Beşiktaş formasıyla dördüncü maçına çıkan Dusan Vlahovic ilk kez gol kaydettiği maçta hat-trick yaparak yıldızlaştı.

Beşiktaş'tan derbi öncesi tam 6 gollü galibiyet: Dusan Vlahovic hat-trick yaptı - Resim : 1

BEŞİKTAŞ İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligdeki ikinci galibiyetini almayı başardı. Çorum FK ise 3 maçta sadece 1 beraberlik alabildi.

SIRADA DERBİ VAR

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çorum FK ise Eyüpspor'u ağırlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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