Beşiktaş'ta Çorum FK maçı kararı verildi
Süper Lig'de Beşiktaş - Çorum FK maçı öncesi ilk 11'ler açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Italiano kararını verdi.
Süper Lig'in üçüncü haftasında Beşiktaş ile Çorum FK kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.
ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK
TFF'nin kararıyla mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. VAR koltuğunda ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Richard Martens oturacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun ilk 11 tercihi şu şekilde:
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.
Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Andrei, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Serdar, Emircan, Ramirez.
BEŞİKTAŞ GEÇEN HAFTA ALANYASPOR'A MAĞLUP OLDU
Ligin ilk haftasında Eyüpspor'u deviren Beşiktaş daha sonrasında Alanyaspor'a mağlup oldu. Galatasaray ile berabere kalan Çorum FK ise evinde Kasımpaşa'ya kaybetti.