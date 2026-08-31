Beşiktaş'ta Çorum FK maçı kararı verildi

Süper Lig'in üçüncü haftasında Beşiktaş ile Çorum FK kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK

TFF'nin kararıyla mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. VAR koltuğunda ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Richard Martens oturacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun ilk 11 tercihi şu şekilde:

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Andrei, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Serdar, Emircan, Ramirez.

BEŞİKTAŞ GEÇEN HAFTA ALANYASPOR'A MAĞLUP OLDU

Ligin ilk haftasında Eyüpspor'u deviren Beşiktaş daha sonrasında Alanyaspor'a mağlup oldu. Galatasaray ile berabere kalan Çorum FK ise evinde Kasımpaşa'ya kaybetti.