Beşiktaş'ta ayrılık: Forma giyemeden 3. kez kiralandı

Beşiktaş'ta transfer döneminin son gününde ayrılık yaşandı!

Siyah-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki Elan Ricardo’nun sezon sonuna kadar kiralık olarak Macaristan ekibi ETO Futball Kft'ye transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo’nun 2026-27 sezonuna kadar geçici transferi hususunda ETO Futball Kft. ile anlaşmaya varılmıştır.

Elan Ricardo’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

ELAN RICARDO'NUN KARİYERİ

Beşiktaş'ın Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, futbol kariyerine ülkesinde başladı. Orta sahada görev yapan Ricardo, Kolombiya'da forma giydiği dönemde gösterdiği performansın ardından Beşiktaş'ın kadrosuna dahil oldu.

Genç futbolcu, Beşiktaş forması giyemeden 3. kez kiralık olarak takımdan ayrıldı.

Daha önce Paranaense ve Deportes Tolima'ya kiralanan Elan Ricardo, şimdi de kariyerine ETO Futball Kft. forması altında devam edecek.