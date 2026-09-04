Başakşehir Galatasaray: İlk 11'ler! Okan Buruk'tan şaşırtan tercih
Süper Lig'de oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray maçının ilk 11'leri açıklandı.
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Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak.
Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Kadir Sağlam’ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Esat Sancaktar yapacak.
VAR’da Avusturyalı hakem Manuel Schüttengruber, AVAR’da Anıl Usta olacak.
İKİ TAKIMIN PUAN DURUMU
Süper Lig2de 3 maça çıkan Galatasaray, 2 galibiyet 1 beraberlikle topladığı 7 puan ile zirvede yer alıyor.
Başakşehir ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 4 puanla 9. sırada bulunuyor.
İLK 11’LER BELLİ OLDU
Başakşehir-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu:
- Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski, Skov Olsen, Umut, Fayzullayev, Shomurodov
- Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Batrakov, Yunus Akgün, Victor Osimhen
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi