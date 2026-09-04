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Halk TV Spor Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile yolların ayrıldığını TFF'ye bildirdi. Milli futbolcunun yeni takımı da belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Yeni takımı belli oldu
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi yaşandı.

Sarı-lacivertli ekip, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile yolların ayrıldığını TFF'ye bildirdi.

YENİ TAKIMI DA BELLİ OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çağlar Söyüncü, Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'ya transfer oldu.

Tecrübeli futbolcunun imzayı attığı ifade edildi.

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN KARİYERİ

Futbola Altınordu’da başlayan Çağlar Söyüncü, 2016 yılında Freiburg’a transfer olarak Avrupa kariyerine adım attı. Buradaki performansıyla dikkat çeken milli stoper, 2018’de Leicester City’ye geçti ve Premier Lig’de önemli bir çıkış yakaladı.

Leicester ile 2021’de FA Cup şampiyonluğu yaşayan Çağlar, 2023’te Atletico Madrid’e transfer oldu.

2024 yılında Fenerbahçe’ye kiralanan başarılı savunmacı, daha sonra sarı-lacivertli kulüple bonservisiyle anlaştı.

Çağlar, A Milli Takım’ın da uzun yıllardır önemli savunma oyuncuları arasında yer alıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Çorum FK
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