Beşiktaş'ın Willock transferine Newcastle engeli: Açıklama geldi!

Beşiktaş'ın ara transfer dönemi için kadrosuna katmak istediği Joe Willock hakkında Newcastle United cephesinden açıklama geldi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın ocak ayında transferini gerçekleştirmek istediklerini söylediği İngiliz futbolcunun geleceğiyle ilgili konuşan Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle, oyuncunun takımda kalma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NEWCASTLE'DAN BEŞİKTAŞ'A YANIT

İngiliz basınından The Shields Gazette'nin haberine göre Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle'ye, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Joe Willock transferiyle ilgili açıklamaları soruldu.

Alman teknik adam, İngiliz futbolcunun takım için önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bunu her gün duyuyorum! Sanırım o da her gün bundan bahsediyor. O bizim oyuncumuz. Ondan gerçekten memnunuz ve bence bunu sahada da görüyorsunuz. O, en üst düzey oyunculardan biri. İnanılmaz bir performans sergileyebilir ve ben onda daha da büyük bir potansiyel görüyorum, bu yüzden burada olduğu için çok mutluyuz."

"ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK"

Matthias Jaissle, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Joe Willock'un Newcastle United'da kalma ihtimaliyle ilgili soruyu da yanıtladı.

İngiliz futbolcudan memnun olduğunu yineleyen Alman çalıştırıcı, Willock'un takımda kalabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Evet, bunu kesinlikle hayal edebilirsiniz. Ondan ne kadar övgüyle bahsettiğimi de anlayabilirsiniz. Yani bizim açımızdan endişelenecek bir şey yok."

SERDAL ADALI: OCAKTA İMZA ATTIRABİLİRİZ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Joe Willock'u takımda görmek istediğini belirtmişti.

İngiliz futbolcunun transferi için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Adalı, görüşmelerin ayrıntılarını da paylaşmıştı.

Adalı, Willock transferi hakkında şunları söylemişti:

"Hocamız Willock'u istedi. Kimse bilmiyor ama Willock'un sülalesini aldım İstanbul'a getirdim. Ev seçtiler, en az 10 defa Italiano ve Önder hocayla görüntülü görüştüler. Ayrıca iki defa oyuncunun yanına gidildi. Kontratı sezon sonu bitiyor. Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu. Hakikaten de ihtiyacımız var orada."

7 MAÇTA 3 GOL ATTI

Newcastle United forması giyen 27 yaşındaki Joe Willock, bu sezon gösterdiği performansla da dikkat çekti.

İngiliz orta saha oyuncusu, görev aldığı 7 karşılaşmada toplam 442 dakika sahada kaldı ve 3 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Willock'un geleceğiyle ilgili gelişmeler merakla beklenirken, Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle'nin açıklamaları transfer sürecinin kolay olmayabileceğine işaret etti.