Milli Takım teknik direktörlüğü için flaş iddia: Nihat Kahveci açıkladı

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı tartışılırken spor yorumcusu Nihat Kahveci'den dikkat çeken bir öneri geldi.

Kontraspor'da konuşan Kahveci, milli takımın başına Fatih Tekke'nin getirilmesi gerektiğini savundu. Gündemdeki teknik direktör adaylarını tek tek değerlendiren deneyimli yorumcu, Fatih Tekke tercihini hangi gerekçelerle yaptığını da anlattı.

NİHAT KAHVECİ, TEKKE TERCİHİNİN NEDENLERİNİ SIRALADI

Kontraspor'da A Milli Takım'ın teknik direktörlük gündemini değerlendiren Nihat Kahveci, tercihini Fatih Tekke'den yana kullandı. Tekke'nin futbol anlayışına, oyuncu seçimlerindeki yaklaşımına ve basın karşısındaki tutumuna dikkat çeken Kahveci, genç teknik adamın milli takım için doğru isim olacağını düşündüğünü belirtti.

Kahveci, Fatih Tekke tercihini şu sözlerle açıkladı:

"Benim şahsi görüşüm Fatih Tekke olmalı. Neden? Bir; kadroyu seçtiğinde, soru sorulduğunda tanıdığım Fatih Hoca, "Nihat'ı almadım çünkü..." diye açıklama yapar. Yenildiğimizde "Neden yenildik hocam? Kim kötü oynadı, iyi oynadı" denildiğinde "Şunu yapmak istedik yapamadık" futbolu konuşur. Elinden geldiği kadar adaletli olmaya çalışır. Bir de yeni yüz olarak gelsin derim"

GÜNDEMDEKİ ADAYLARI TEK TEK DEĞERLENDİRDİ

Nihat Kahveci, A Milli Takım teknik direktörlüğü için adı geçen diğer isimler hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Okan Buruk, Arda Turan, Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Aykut Kocaman gibi isimleri ele alan Kahveci, neden Fatih Tekke'yi tercih ettiğini anlattı.

Deneyimli yorumcu, gündemdeki adaylara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Konuşulanlar Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü. Arda Turan, Shakhtar… Fatih (Terim) Hoca'nın İbrahim (Hacıosmanoğlu) Başkan'la çalışma ihtimali yok. Şenol (Güneş) Hoca en son sıfır puan... Mustafa (Denizli) Hoca çok başarılı ama... E Aykut (Kocaman) Hoca diyebilirler, oradan da 6 yıldır takım çalıştırmıyor diyebilirler ama ben Fatih Tekke diyorum düşündüğümde."

A MİLLİ TAKIM'DA YENİ TEKNİK DİREKTÖR MERAK EDİLİYOR

A Milli Takım'da yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin tartışmalar sürerken Fatih Tekke ismi de gündemdeki yerini koruyor. Nihat Kahveci'nin açıklamaları, milli takımın başına kimin geçmesi gerektiğine yönelik tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Türkiye Futbol Federasyonunun teknik direktörlük konusunda nasıl bir karar vereceği merak edilirken, Fatih Tekke'nin göreve getirileceğine ilişkin henüz resmî bir açıklama bulunmuyor.