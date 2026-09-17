Halk TV Spor Beşiktaş'ın Marsilya maçı ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş'ın Marsilya maçı ilk 11'i belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında sahasında Fransız ekibi Olimpik Marsilya ile oynayacağı maçın ilk 11'i belli oldu.