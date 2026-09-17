Beşiktaş'ın Marsilya maçı ilk 11'i belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında sahasında Fransız ekibi Olimpik Marsilya ile oynayacağı maçın ilk 11'i belli oldu.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya ile karşılaşacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 22.00'de başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ ANDREA COLOMBO
Karşılaşmayı hakem İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek.
Andrea Colombo'nun yardımcılıklarını Davide Imperiale ile Giuseppe Perrotti yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Simone Sozza olacak.
VAR'da Michael Fabbri, AVAR'da ise Valerio Marini görev alacak.
İKİ TAKIMIN FORM DURUMU
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 4 galibiyet alırken 1 yenilgi yaşadı ve 12 puan topladı.
Marsilya ise liginde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet alabildi ve 3 mağlubiyet aldı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Beşiktaş - Olimpik Marsilya maçının ilk 11'leri belli oldu:
- Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Outtara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic
- Marsilya De Lange, Weah, Garcia, Cornelius, Riley, Höjberg, Abdelli, Gomes, Abdallah, Harit, Maupay
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi