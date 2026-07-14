Beşiktaş’ın eski yıldızı Trossard transferi sonrası krize girdi: Taraftara olay yanıt verdi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Arsenal’de forma giyen Leandro Trossard’ın transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, ‘’Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi için oyuncunun kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır.’’ denildi.

BEŞİKTAŞLI ESKİ FUTBOLCUDAN FLAŞ SÖZLER

Geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen El Bilal Toure, kendisi hakkında yorum yapan Beşiktaş taraftarına sosyal medya hesabı üzerinden oldukça sert bir yanıt verdi.

‘’SÜPERSTARLARINIZIN NE YAPACAĞINI GÖRECEĞİZ!’’

Bir Beşiktaş taraftarının "Sitede Bilal öven tayfa, Trossard kötülüyor" yorumuna yanıt veren El Bilal Toure bu paylaşıma sinirlenerek, "Adımı söylemeyi bırakın aptallar, kulübünüze odaklanın! Umarım bu, adımı senin saçmalıklarında son kez görüyorum! Süperstarlarınızın ne yaptığını göreceğiz!" yanıtını verdi.

Aynı paylaşımın altına kendisine yorum yazan başka bir taraftara da tepki gösteren Toure, "Medeni insanlar için, bu kulübün formasını bir kez giymiş tüm bu oyunculara saygı gösterirler, ne olursa olsun, olan biten ne olursa olsun, nokta!" dedi.

Yaşanan bu gelişme, sosyal medyada gündem oldu.