Beşiktaş'ı reddeden Lukaku için flaş iddia: Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Beşiktaş'ta uzun süre Belçikalı golcü Romelu Lukaku gündemde kalmıştı. Ancak iddiaların aksine Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, bunun gerçek olmadığını açıkladı.

Menajer, şunları söyledi:

"Lukaku hakkında Beşiktaş yöneticileriyle hiçbir zaman görüşmedim. Beşiktaş yönetimiyle herhangi bir görüşme ya da temas olduğu yönündeki tüm iddialar tamamen yanlış. Böyle bir temas hiçbir zaman gerçekleşmedi. Lukaku'nun Beşiktaş'a transfer olma gibi bir niyeti yok. Bu konuyla ilgili ortaya atılan iddiaların tamamı asılsız söylentiler."

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İDDİASI

Ancak İtalyan basınında Lukaku ile ilgili dikkat çeken bir haber yer aldı.

Kulübü Napoli'de kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan 33 yaşındaki futbolcu için La Gazzetta dello Sport’ta Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası ortaya atıldı.

Haberde, Napoli'nin yüksek maaşı nedeniyle Lukaku ile yolları ayırabileceği belirtildi ve "Kendisi için Fenerbahçe ve Galatasaray seçenekleri bulunuyor. Napoli göndermeye karar verirse iki İstanbul devi transferde daha somut adımlar atabilir. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray forvetine güçlü ve tecrübeli bir golcü eklemek istiyor" ifadeleri kullanıldı.