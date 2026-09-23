Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için her konuda anlaşma sağladığı Rangers forması giyen Nicolas Raskin siyah beyazlı kulübün transfer teklifini maç günü neden geri çevirdiğini çarpıcı detaylarla açıkladı.

Belçikalı orta saha oyuncusunun açıklamalarıyla eş zamanlı konuşan Serdal Adalı da transferin neden suya düştüğünün perde arkasını paylaştı.

''MAÇ GÜNÜNDE BİLE TELEFONUM SUSMADI''

Kritik transfer gününde yaşadığı zihinsel yorgunluğu ve belirsizliği aktaran Nicolas Raskin adeta bir sinema filmini andıran o günü anlattı.

2 Eylül sabahı Beşiktaş'tan teklif geldiğini ve anlaşmanın bitmek üzere olduğunu öğrenen yıldız futbolcu akşamki Falkirk maçı için otobüsteyken bile geleceğini bilmediğini söyledi.

Sürekli çalan telefonlar eşliğinde maça konsantre olmaya çalıştığını belirten Raskin teknik direktörünün bile kendisini oynatıp oynatamayacağını bilmeden sahaya sürdüğünü ifade etti.

Yaşanan bu büyük belirsizliğin ardından 90 dakika sahada kalan Belçikalı futbolcu ani bir kararla Beşiktaş'ın teklifini reddettiğini açıkladı.

''RANGERS'TAN AYRILMAYA ZİHNEN HAZIRDIM''

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak amacıyla Rangers'tan ayrılmaya psikolojik olarak hazır olduğunu itiraf eden Raskin transfer piyasasındaki acımasız sürece de sitem etti.

Sürekli "olacak veya olmayacak" şeklinde giden gelgitlerin futbolcular ve aileleri üzerinde devasa bir baskı yarattığını belirtti.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde oynayan kupalar hedefleyen harika bir kulüp olduğunu vurgulayan 25 yaşındaki orta saha yine de kararından pişman olmadığını ve İskoçya'da mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

SERDAL ADALI: ÇAT DİYE MAÇ KADROSUNA YAZDILAR

Beşiktaş cephesinden de transfere dair resmi doğrulama gecikmedi. Nicolas Raskin ile aslında 2-3 senedir ilgilendiklerini açıklayan Serdal Adalı her seferinde önlerine farklı bir engel çıktığını belirtti.

Bu transfer döneminde de tam her şeyi çözmek üzereyken İskoç ekibinin hamlesiyle şoke olduklarını anlatan Adalı kulüple görüşmeler sürerken Rangers'ın oyuncuyu aniden maç kadrosuna dahil ettiğini ve teknik direktör açıklamasıyla transferin tamamen tıkandığını ifade etti.