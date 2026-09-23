UEFA Başkanı Ceferin'den Hacıosmanoğlu'na ziyaret

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, TFF Başkanı İbrahin Hacıosmanoğlu ile İstanbul'da buluştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbol dünyasının zirvesini bu kez sanatta buluşturan anlamlı bir ziyarete imza attı.

Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin'in Tersane İstanbul Contemporary'de düzenlenen resim sergisine katılarak sanatçıya tebriklerini iletti.

EŞİ HATİCE HACIOSMANOĞLU'DA EŞLİK ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan resmi açıklamaya göre, İstanbul'un gözde kültür-sanat merkezlerinden Tersane İstanbul Contemporary ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergide Başkan Hacıosmanoğlu yalnız değildi. Yoğun futbol gündeminin arasında sanata zaman ayıran İbrahim Hacıosmanoğlu'na, bu özel ziyarette eşi Hatice Hacıosmanoğlu da eşlik ederek sergiyi birlikte gezdi.

ESERLER HAKKINDA BİLGİ ALDI VE TEBRİK ETTİ

Sergilenen tabloları tek tek inceleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sanatçı kişiliğiyle de tanınan Barbara Ceferin ile bir araya geldi. Eserlerin hikayeleri ve yapım süreçleri hakkında Ceferin'den doğrudan bilgi alan Hacıosmanoğlu, başarılı çalışmalarından ötürü kendisini kutlayarak sanat hayatında başarılarının devamını diledi. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.