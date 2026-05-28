Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Beşiktaş'a kötü haber: Önder Özen başaramadı

Beşiktaş'a kötü haber: Önder Özen başaramadı

Beşiktaş, teknik direktör arayışında istediği sonuca ulaşamadı. Önder Özen İstanbul'a eli boş döndü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'a kötü haber: Önder Özen başaramadı

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışlarından yine sonuç çıkmadı.
Futbol Direktörü Önder Özen'in yeni teknik direktör için yurt dışına çıktığı ve Brezilyalı teknik adam Filipe Luis'le görüşeceği belirtilmişti.

Takımını küme düşürdü Beşiktaş peşine düştü!Takımını küme düşürdü Beşiktaş peşine düştü!

Görüşmenin yapıldığı ancak anlaşmanın sağlanamadığı bildirildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

ÖNDER ÖZEN BAŞARAMADI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu son gelişmeyi sosyal medya hesabından aktardı. Sabuncuoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş ile Teknik Direktör Filipe Luis ile arasında yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Bir süredir Portekiz'de bulunan Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen İstanbul'a döndü!"

SIRADA KİM VAR?

Önder Özen'in başkan Serdal Adalı ile bir araya gelip durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi.
Görüşmede Özen'in belirlediği diğer adayları sunacağı, Adalı'nın onay vereceği isimle ilgili de harekete geçeceği ifade edildi.
Başkan Serdal Adalı'nın teknik direktör ve futbolcu transferlerinin yeni sezon hazırlık kampına kadar bitirilmesini istediği öğrenildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Serdal Adalı Önder Özen Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro