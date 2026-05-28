Beşiktaş'a kötü haber: Önder Özen başaramadı

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışlarından yine sonuç çıkmadı.

Futbol Direktörü Önder Özen'in yeni teknik direktör için yurt dışına çıktığı ve Brezilyalı teknik adam Filipe Luis'le görüşeceği belirtilmişti.

Görüşmenin yapıldığı ancak anlaşmanın sağlanamadığı bildirildi.

ÖNDER ÖZEN BAŞARAMADI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu son gelişmeyi sosyal medya hesabından aktardı. Sabuncuoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş ile Teknik Direktör Filipe Luis ile arasında yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Bir süredir Portekiz'de bulunan Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen İstanbul'a döndü!"

SIRADA KİM VAR?

Önder Özen'in başkan Serdal Adalı ile bir araya gelip durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi.

Görüşmede Özen'in belirlediği diğer adayları sunacağı, Adalı'nın onay vereceği isimle ilgili de harekete geçeceği ifade edildi.

Başkan Serdal Adalı'nın teknik direktör ve futbolcu transferlerinin yeni sezon hazırlık kampına kadar bitirilmesini istediği öğrenildi.