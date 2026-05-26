Takımını küme düşürdü Beşiktaş peşine düştü!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından başlayan teknik direktör arayışlarında bir türlü gelişme sağlanamadı.

Futbol direktörlüğüne Önder Özen'in gelmesiyle arayışların kısa sürede biteceği ileri sürülüyordu. Ancak aşama kaydedilemedi.

Siyah beyazlılar için şimdi de geride kalan sezonda takımını küme düşüren teknik adam günmede geldi.

WEST HAM PREMİER LİG'DEN DÜŞTÜ

İlgilenilen teknik adamın İngiltere Premier Lig'de başında olduğu West Ham'ı küme düşüren Portekizli Nuno Espirito Santo olduğu belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre 52 yaşındaki hoca için çalışmalar başladı.

Haberde asbaşkan Murat Kılıç, teknik direktör görüşmeleri için yurt dışında olduğu, bugün Önder Özen'in de gideceği bildirildi.

Nuno Espirito Santo'nun West Ham United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

West Ham, 20 takımlı İngiltere Premier Lig'de 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyetle 18. sırada yer aldı ve Championship'e düştü.