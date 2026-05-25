Kılıçdaroğlu'nun sonraki adımı CHP'lilerin ihracı: Avukatı açıkladı

Mutlak butlan davasında Kılıçdaroğlu destekçisi delegelerin avukatı Onur Üregen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Kısa süren ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Üregen, "Partimizin Genel Başkanı’nı ziyarete geldim. Hayırlı olsun dileklerinde bulundum. Tabii dün partimizin tekrar teslimini icra kanalıyla hallettik. Kendisine süreçle alakalı bilgilendirmelerde bulundum. Bundan sonra yapılacaklarla ilgili neler yapılabilir, neler yapacağız, yol haritası ne olacak, üzerimize düşen ne varsa başkanımıza onları iletmeye çalıştık. Bu kadar. Yani sadece kendisini ziyarete geldim." dedi.

İHRAÇLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA OLACAK MI? SORUSUNU YANITLADI! "ÇALIŞMAMIZ OLACAK"

Kılıçdaroğlu'nun Özel ve ekibi ile alakalı olarak ihraç adımı atacağı çok konuşulan iddialardan birisiydi. Avukat Üregen'e, "İhraçlarla ilgili bir çalışma olacak mı?" sorusu soruldu. Bu soruya şu şekilde yanıt verildi.

"Tabii onlarla da çalışmamız olacak. Şu anki konumuz o değildi. Zaten Genel Başkanımız biraz rahatsızdı. Daha da iyileşmesini bekliyoruz. Kendisini yormak istemedim. Sadece genel hukuki süreçle ilgili, başından itibaren neler olduğunu, dün neler yaşandığını ve bundan sonra neler yapmamız gerektiğini aktardım. Bu kadar."

GENEL MERKEZDE YAŞANANLAR

"Genel Merkez’de yaşananlarla ilgili ne söyledi?" sorusuna Üregen şu sözlerle yanıt verdi:

"Tabii Genel Merkez’de yaşananlar kimsenin hoşuna gidecek şeyler değil. Üzüldüğünü söyledi. Ama bundan sonra da yapacak bir şey yok. El birliğiyle partimizin daha iyi yerlere gelebilmesi için barış içerisinde ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağımızı dile getirdik."

Bundan sonra atılacak hukuki adımlara yönelik soruya "Tabii kısa süreçte yapacağımız şeyler var, uzun süreçte de yapılacak şeyler var. Onları daha detaylı şekilde size basın açıklamasıyla bildireceğiz, zamanı geldiğinde." yanıtını veren avukat Üregen, Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlığıyla ilgili "Kendisi son derece sağlıklı. Sadece sesinde biraz kısılma var. Çay içiyor. Onun dışında bir rahatsızlığı yok." dedi.