Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Varsa yoksa Gedson Fernandes: 2 kulüp transfer için yarışa girdi

Varsa yoksa Gedson Fernandes: 2 kulüp transfer için yarışa girdi

Beşiktaş'tan sezon başında ayrılarak Rusya'nın Spartak Moskova takımına transfer olan Gedson Fernandes için 2 kulübün transfer yarışına giriştiği ileri sürüldü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Varsa yoksa Gedson Fernandes: 2 kulüp transfer için yarışa girdi

Beşiktaş'tan sezon başında ayrılarak Rusya'nın Spartak Moskova takımına giden Gedson Fernandes'in tekrar Türkiye'ye dönebileceği ortaya çıktı. Portekizli futbolcu için 2 Süper Lig kulübünün transfer yarışına girdiği iddia edildi.

Gedson Fernandes işi karıştıGedson Fernandes işi karıştı

Fanatik'teki nabere göre siyah beyazlı yönetim, sezon başında yolladığı Fernandes'i geri almak için harekete geçtiği belirtildi. Haberde başkan Serdal Adalı'nın ilk görüşmeleri yaptığı ve şartları öğrendiği bildirildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

GALATASARAY DA İSTİYOR

Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray'ın da bu transfer için devreye girdiği haberde yer aldı.
Sarı kırmızılı yönetimin orta saha transferi için hazırladığı listede Portekizli futbolcunun ilk sıralarda yer aldığı ifade edildi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Gedson Fernandes'in de Türkiye'ye dönmek istediği, ancak Spartak Moskova ile olan sözleşmesinin de sürdüğü belirtildi.
27 yaşındaki Gedson Fernandes'in Rus kulübüyle 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Galatasaray Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro