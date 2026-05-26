Varsa yoksa Gedson Fernandes: 2 kulüp transfer için yarışa girdi

Beşiktaş'tan sezon başında ayrılarak Rusya'nın Spartak Moskova takımına giden Gedson Fernandes'in tekrar Türkiye'ye dönebileceği ortaya çıktı. Portekizli futbolcu için 2 Süper Lig kulübünün transfer yarışına girdiği iddia edildi.

Fanatik'teki nabere göre siyah beyazlı yönetim, sezon başında yolladığı Fernandes'i geri almak için harekete geçtiği belirtildi. Haberde başkan Serdal Adalı'nın ilk görüşmeleri yaptığı ve şartları öğrendiği bildirildi.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray'ın da bu transfer için devreye girdiği haberde yer aldı.

Sarı kırmızılı yönetimin orta saha transferi için hazırladığı listede Portekizli futbolcunun ilk sıralarda yer aldığı ifade edildi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Gedson Fernandes'in de Türkiye'ye dönmek istediği, ancak Spartak Moskova ile olan sözleşmesinin de sürdüğü belirtildi.

27 yaşındaki Gedson Fernandes'in Rus kulübüyle 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.