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Halk TV Spor Beşiktaş yıllık 6 milyon 700 bin euro ödeyecek: Anlaşma tamam

Beşiktaş yıllık 6 milyon 700 bin euro ödeyecek: Anlaşma tamam

Beşiktaş'ın bir süredir peşinden koştuğu Belçikalı futbolcu Leandro Trossard'la anlaştığı ileri sürüldü. Yıldız oyuncunun yıllık 6 milyon 700 bin euroya evet dediği belirtildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş yıllık 6 milyon 700 bin euro ödeyecek: Anlaşma tamam

Beşiktaş, Avrupa'da ses getirecek bir transferde sona yaklaştı.

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Siyah beyazlıların Belçikalı futbolcu Leandro Trossard ile anlaştıkları ileri sürüldü.
A Spor'daki habere göre sol açık, santrfor ve santrfor arkası pozisyonlarda oynayabilen 30 yaşındaki futbolcu yıllık 6 milyon 700 bin euroluk teklife evet dedi.

SIRA ARSENAL'DE

Beşiktaş'ın şimdi de Trossard'ın kulübü Arsenal ile masaya oturacağı belirtildi.

Beşiktaş yıllık 6 milyon 700 bin euro ödeyecek: Anlaşma tamam - Resim : 2
İngiliz kulübünün 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu için 20 milyon euro bonservis bedeli istediği ileri sürülüyor.
Siyah beyazlı kulüp bunu 15 milyon euroya düşürmeye çalışacak.
Futbol hayatına ülkesinin Genk Kulübü'nde başlayan Trossard, İngiltere'nin Brighton Hove Albion takımında oynadıktan sonra Arsenal'e transfer olmuştu.
Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen Trossard, kulüp kariyerinde 471 maçta 130 gol attı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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