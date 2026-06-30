Italiano fırtına gibi esti: Görmek bile istemiyor!
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, adeta fırtına gibi esti. Italiano, 7 futbolcuyu silip attı.
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Vincenzo Italiano adeta fırtına gibi esti.
Italiano, 7 futbolcuyu antrenmana almadı. TRT Spor'un Al Musrati, Jean Onana, Joao Mario, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Can Keleş ve Tayyip Talha Sanuç çalışmaya katılmadı.
Italiano'nun bu futbolcuları görmek bile istemediği, gelecek tekliflerin değerlendireleceği ileri sürüldü.
YOLCULUK YARIN
Beşiktaş, hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamlayarak kamp çalışmaları için yarın Slovakya'ya gidecek.
15 gün sürecek kampta 6 hazırlık maçı oynanacak. Program şöyle:
2 Temmuz Perşembe
18.00 Beşiktaş – Gyirmoth (X-Bionic Sphere)
5 Temmuz Pazar
18.00 Beşiktaş – MTE 1904 KFT (MTE 1904 Sporttelep)
10 Temmuz Cuma
18.00 Beşiktaş – Mattersburg (Pappelstadion) 35’er dakikadan iki devre
19.30 Beşiktaş – Widzew Lodz (Pappelstadion) 35’er dakikadan iki devre
14 Temmuz Salı
12.00 Beşiktaş – Dynamo Malzenice (X-Bionic Sphere)
18.30 Beşiktaş – Spartak Trnava (Stadion Antona Malatinskeho)