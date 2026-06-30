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Italiano fırtına gibi esti: Görmek bile istemiyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, adeta fırtına gibi esti. Italiano, 7 futbolcuyu silip attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Italiano fırtına gibi esti: Görmek bile istemiyor!

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Vincenzo Italiano adeta fırtına gibi esti.

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Italiano, 7 futbolcuyu antrenmana almadı. TRT Spor'un Al Musrati, Jean Onana, Joao Mario, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Can Keleş ve Tayyip Talha Sanuç çalışmaya katılmadı.

Italiano fırtına gibi esti: Görmek bile istemiyor! - Resim : 2
Italiano'nun bu futbolcuları görmek bile istemediği, gelecek tekliflerin değerlendireleceği ileri sürüldü.

YOLCULUK YARIN

Beşiktaş, hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamlayarak kamp çalışmaları için yarın Slovakya'ya gidecek.
15 gün sürecek kampta 6 hazırlık maçı oynanacak. Program şöyle:
2 Temmuz Perşembe
18.00 Beşiktaş – Gyirmoth (X-Bionic Sphere)
5 Temmuz Pazar
18.00 Beşiktaş – MTE 1904 KFT (MTE 1904 Sporttelep)
10 Temmuz Cuma
18.00 Beşiktaş – Mattersburg (Pappelstadion) 35’er dakikadan iki devre
19.30 Beşiktaş – Widzew Lodz (Pappelstadion) 35’er dakikadan iki devre
14 Temmuz Salı
12.00 Beşiktaş – Dynamo Malzenice (X-Bionic Sphere)
18.30 Beşiktaş – Spartak Trnava (Stadion Antona Malatinskeho)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Vincenzo Italiano
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